Calciomercato Milan, piace Yaremchuk del Benfica (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Milan punta un vecchio pallino delle scorse sessioni di Calciomercato: Yaremchuk del Benfica Secondo quanto riportato da Record, il Milan starebbe pensando a Yaremchuk, vecchio pallino nelle passate sessioni di Calciomercato quando giocava al Gent. I rossoneri avevano offerto 15 milioni di euro, ma alla fine i portoghesi avevano bruciato la concorrenza del Milan. Con il Benfica Yaremchuk è partito molto bene, avendo segnato 4 gol in 6 partite di campionato e il Milan non vuole mollare la presa e nella prossima sessione di Calciomercato potrebbe tornare sotto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilpunta un vecchio pallino delle scorse sessioni didelSecondo quanto riportato da Record, ilstarebbe pensando a, vecchio pallino nelle passate sessioni diquando giocava al Gent. I rossoneri avevano offerto 15 milioni di euro, ma alla fine i portoghesi avevano bruciato la concorrenza del. Con ilè partito molto bene, avendo segnato 4 gol in 6 partite di campionato e ilnon vuole mollare la presa e nella prossima sessione dipotrebbe tornare sotto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : La Juve pensa al dopo-Chiellini: fari su Romagnoli, è in scadenza col Milan - DiMarzio : Il #Milan e l'emergenza portieri: contatti in corso con #Mirante - CalcioNews24 : #Calciomercato #Milan, #Yaremchuk torna nel mirino dei rossoneri - Angelredblack1 : @acmilan #Gattuso è un mito. Una leggenda rossonera. È la storia del #Milan. Non si può non amarlo. Sia come calcia… - cmdotcom : #Milan mania: basta infortuni, situazione insopportabile. Applaudite #Tatarusanu, lo scetticismo non aiuta… -