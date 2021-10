Binari metropolitana di superfice al via la rimozione (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'Aquila - "È stata assegnata la gara per i lavori di rimozione dei Binari della metropolitana di superficie che inizieranno entro il mese di novembre". Ad annunciarlo sono stati, nel corso di una conferenza stampa, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna, e l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti. Il costo degli interventi è di circa 700mila euro e si concentreranno su due delle arterie stradali maggiormente trafficate nel quartiere di Pettino, ovvero via della Comunità Europea e via Amiternum. “Si tratta di un segnale concreto per l'intera comunità – ha spiegato il sindaco - con cui l'amministrazione fornisce una risposta alle segnalazioni di cittadini e residenti che a più riprese hanno evidenziato disagi alla circolazione, tanto con le automobili quanto con mezzi a due ruote. Un ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'Aquila - "È stata assegnata la gara per i lavori dideidelladi superficie che inizieranno entro il mese di novembre". Ad annunciarlo sono stati, nel corso di una conferenza stampa, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna, e l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti. Il costo degli interventi è di circa 700mila euro e si concentreranno su due delle arterie stradali maggiormente trafficate nel quartiere di Pettino, ovvero via della Comunità Europea e via Amiternum. “Si tratta di un segnale concreto per l'intera comunità – ha spiegato il sindaco - con cui l'amministrazione fornisce una risposta alle segnalazioni di cittadini e residenti che a più riprese hanno evidenziato disagi alla circolazione, tanto con le automobili quanto con mezzi a due ruote. Un ...

