“Avevo 16 anni, lui 10 di più”. Federica Pellegrini racconta per la prima volta cosa è successo con Massimiliano Rosolino (Di venerdì 15 ottobre 2021) È diventata un’autentica leggenda conquistando un successo dietro l’altro. È considerata una dei personaggi sportivi più vincenti di sempre. Ma non solo, abbandonata la vasca, ha saputo conquistare critica e pubblico anche in altre vesti, approdando in televisione. Parliamo naturalmente di Federica Pellegrini, la ‘divina’, che dopo aver vinto tutto quello che era possibile nel nuoto mondiale, è diventata un personaggio televisivo. Come giudice di “Italia’s got talent” ha ottenuto anche l’approvazione dei colleghi. Ecco cos’ha detto di lei Frank Matano: “È tenace, impara in fretta e si è calata perfettamente nella parte”. Così nel suo futuro ci sarà ancora tanta televisione sicuramente, oltre all’impegno come membro del Cio. Ma nella nuova puntata di Striscia La Notizia di venerdì 15 ottobre la bella Federica ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) È diventata un’autentica leggenda conquistando undietro l’altro. È considerata una dei personaggi sportivi più vincenti di sempre. Ma non solo, abbandonata la vasca, ha saputo conquistare critica e pubblico anche in altre vesti, approdando in televisione. Parliamo naturalmente di, la ‘divina’, che dopo aver vinto tutto quello che era possibile nel nuoto mondiale, è diventata un personaggio televisivo. Come giudice di “Italia’s got talent” ha ottenuto anche l’approvazione dei colleghi. Ecco cos’ha detto di lei Frank Matano: “È tenace, impara in fretta e si è calata perfettamente nella parte”. Così nel suo futuro ci sarà ancora tanta televisione sicuramente, oltre all’impegno come membro del Cio. Ma nella nuova puntata di Striscia La Notizia di venerdì 15 ottobre la bellaha ...

