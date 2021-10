Ancora sangue in Afghanistan, esplosione in moschea sciita a Kandahar (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ancora un attentato, Ancora una strage in Afghanistan. A essere colpita, stavolta, è la culla dei talebani, Kandahar. Ancora una volta è una moschea sciita a essere investita da un attentato. L’esplosione nella moschea nel centro della città è avvenuta durante la preghiera del venerdì, il giorno di massima concentrazione di fedeli durante la settimana. Almeno 32 persone sono state uccise e 53 ferite per le esplosioni, che sarebbero state tre, che hanno colpito la moschea sciita di Kandahar. La causa delle esplosioni non è stata immediatamente identificata ma è arrivata esattamente una settimana dopo un attentato suicida contro i fedeli sciiti nella città settentrionale di Kunduz, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021)un attentato,una strage in. A essere colpita, stavolta, è la culla dei talebani,una volta è unaa essere investita da un attentato. L’nellanel centro della città è avvenuta durante la preghiera del venerdì, il giorno di massima concentrazione di fedeli durante la settimana. Almeno 32 persone sono state uccise e 53 ferite per le esplosioni, che sarebbero state tre, che hanno colpito ladi. La causa delle esplosioni non è stata immediatamente identificata ma è arrivata esattamente una settimana dopo un attentato suicida contro i fedeli sciiti nella città settentrionale di Kunduz, ...

Advertising

AnnamariaBosia : RT @VIOLA_MARTELLA: @CasaLettori #UnPensiero #15ottobre2021 #Passioni “ Sono fatte di lacrime e di sangue e d’altro ancora. Il cuore batte… - CasaLettori : RT @VIOLA_MARTELLA: @CasaLettori #UnPensiero #15ottobre2021 #Passioni “ Sono fatte di lacrime e di sangue e d’altro ancora. Il cuore batte… - VIOLA_MARTELLA : @CasaLettori #UnPensiero #15ottobre2021 #Passioni “ Sono fatte di lacrime e di sangue e d’altro ancora. Il cuore b… - celestekarev : Tra un’ora devo stare già in maneggio e sto ancora buttando il sangue con il cane che non fa pipì neanche a pagarla - watthias_ : 'e oltre che coglione sei pure una checca sclerata' e ha fatto il segno dell'orecchio per dire ricch1one. Io lì ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora sangue Afghanistan. Kandahar dopo Kunduz: venerdì di sangue nelle moschee sciite ... frequentata dalla comunità sciita, è stata teatro di almeno un'esplosione (altre fonti parlano di 3) che durante la preghiera del venerdì ha fatto 32 morti e 53 feriti secondo un bilancio ancora ...

La Gira zapatista invade l'Italia ... portando non sangue, morte, distruzione e devastazione, ma ribellione, resistenze, esperienze di ... Un anno fa con l'uscita del comunicato " una montaña en alta mar " gli zapatisti spiazzavano ancora ...

Ancora sangue in Sicilia, donna muore in incidente lungo la SP 81: fatale l’impatto con il guard rail NewSicilia Malattie genetiche, nuova tecnologia al Cardarelli Una speranza in più contro le malattie grazie alla tecnologia. E il Cardarelli di Napoli si conferma ancora un poli di eccellenza aprendo ad un ventaglio di prestazioni di altissima specialità grazie ...

La ginnastica del buongiorno da fare senza alzarsi dal letto Il mattino ha l’oro in bocca: per partire con il piede giusto e sentirsi cariche di energia per tutta la mattinata non c’è niente di meglio che fare un po’ di ginnastica prima ancora di scendere dal l ...

... frequentata dalla comunità sciita, è stata teatro di almeno un'esplosione (altre fonti parlano di 3) che durante la preghiera del venerdì ha fatto 32 morti e 53 feriti secondo un bilancio...... portando non, morte, distruzione e devastazione, ma ribellione, resistenze, esperienze di ... Un anno fa con l'uscita del comunicato " una montaña en alta mar " gli zapatisti spiazzavano...Una speranza in più contro le malattie grazie alla tecnologia. E il Cardarelli di Napoli si conferma ancora un poli di eccellenza aprendo ad un ventaglio di prestazioni di altissima specialità grazie ...Il mattino ha l’oro in bocca: per partire con il piede giusto e sentirsi cariche di energia per tutta la mattinata non c’è niente di meglio che fare un po’ di ginnastica prima ancora di scendere dal l ...