Addio al bollo auto? Ecco come stanno davvero le cose (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si è diffusa la notizia dell’abolizione della tassa al 31 ottobre, ma si tratta di una informazione errata. Ecco cosa succede veramente Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si è diffusa la notizia dell’abolizione della tassa al 31 ottobre, ma si tratta di una informazione errata.cosa succede veramente

infoiteconomia : Addio al bollo auto per 5 anni, ma solo in queste Regioni - TrendOnline : Finalmente #Draghi dice addio al #bollo #auto : leggi l'articolo per sapere chi potrà non pagare più la #tassa ! - lillydessi : Addio bollo auto: Draghi lo elimina dal 30 ottobre! Per chi? - - TrendOnline : Buone notizie! Dal #30ottobre potrai dire addio al #bolloauto. Ma solo se sei tra quelli a cui spetta questa… - infoiteconomia : Bollo auto: il 30 ottobre potete dire addio alla tassa automobilistica -