A letto con un meteorite: la storia di Ruth Hamilton (Di venerdì 15 ottobre 2021) Canada Occidetale, 23:30, un meteorite atterra nel letto di Ruth Hamilton. Durante la notte la donna si ritrova a letto con un meteorite di circa 1kg che le sfonda il tetto della casa e le lascia una coltre di detriti sulla faccia. La bizzarra storia di una notte di fuoco. meteorite atterra nel suo letto: ecco come è andata Dormiva serenamente nel suo letto Ruth Hamilton quando, intorno alle 23:30 la donna sente un rumore che la sveglia di soprassalto. La donna si è immediatamente svegliata ed ha chiamato il 911. Un buco nel soffitto ha interrotto il suo dolce sonno. Inizialmente pensava che un albero si fosse abbattuto sulla sua casa, sfondandole il tetto. Ma nessun ramo ...

