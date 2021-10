Vlahovic-Juventus, Sconcerti fa sognare i tifosi bianconeri: “Accordo già raggiunto, così non è giusto!” (Di giovedì 14 ottobre 2021) La vicenda Dusan Vlahovic ha monopolizzato la discussione calcistica in queste ultime giornate. Il giocatore della Fiorentina, avendo rifiutato anche l’ultima generosa offerta di rinnovo proposta da Rocco Commisso, sarebbe stato accostato fortemente alla Juventus. Il club di Torino non ha mai nascosto il suo interesse per il serbo e adesso starebbe pensando di avanzare con le trattative. Proprio sull’argomento ha voluto dire la sua il giornalista sportivo, Mario Sconcerti. Ai microfoni di TMW Radio, l’opinionista si sarebbe lasciato andare sulla politica di mercato messa in atto dalla Vecchia Signora, ritenendola scorretta e illegale. Infatti per Sconcerti, la Juventus e Vlahovic: “Credo abbiano già raggiunto un Accordo, da tempo la ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) La vicenda Dusanha monopolizzato la discussione calcistica in queste ultime giornate. Il giocatore della Fiorentina, avendo rifiutato anche l’ultima generosa offerta di rinnovo proposta da Rocco Commisso, sarebbe stato accostato fortemente alla. Il club di Torino non ha mai nascosto il suo interesse per il serbo e adesso starebbe pensando di avanzare con le trattative. Proprio sull’argomento ha voluto dire la sua il giornalista sportivo, Mario. Ai microfoni di TMW Radio, l’opinionista si sarebbe lasciato andare sulla politica di mercato messa in atto dalla Vecchia Signora, ritenendola scorretta e illegale. Infatti per, la: “Credo abbiano giàun, da tempo la ...

