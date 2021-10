Via al Salone del Libro di Torino, Mattarella: “Libro motore di crescita”. Bianchi: “Segnale di fiducia per l’Italia”. Franceschini: “Simbolo di ripartenza” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il direttore Lagioia: «Edizione storica. Sono emozionato come fosse la prima volta». Per il ministro della Cultura «Questo non è il Salone di Torino, ma del Paese» Leggi su lastampa (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il direttore Lagioia: «Edizione storica. Sono emozionato come fosse la prima volta». Per il ministro della Cultura «Questo non è ildi, ma del Paese»

