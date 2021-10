Tapiro ad Ambra | Lucarelli contro Striscia

(Di giovedì 14 ottobre 2021)‘vince’ ild’oro per la presunta fine della relazione con Massimiliano Allegri. E Selvaggiaattaccala Notizia. “Caro Valerio Staffelli, ilè da sempre una specie di Oscar delle gaffe, dei tafferugli televisivi, di fatti di cronaca e costume su cui sorridere”, ma “quello che ho visto ieri non mi è piaciuto”, scrive la giornalista nel lungo post destinato all’inviato del tg satirico di Canale 5. “Ieri ilconsegnato vis a vis non era una sorpresa, aveva più il sapore di un agguato -scrive la- C’era una donna che non stava solo vivendo la fine di una storia, ma la stava vivendo da personaggio pubblico, con la sua intimità sbattuta sui giornali e particolari mortificanti”. “Un tradimento, la fine di un amore sono ...

stanzaselvaggia : Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. - FBiasin : “La consegna del #tapiro”. Il tapiro. Ancora il tapiro. Nel 2021. E le risate finte. E ora vediamo se Tizio lo ac… - lucatelese : L’idea che si consegni il tapiro ad Ambra perché è stata tradita è veramente oscena. - eia58 : RT @FBiasin: “La consegna del #tapiro”. Il tapiro. Ancora il tapiro. Nel 2021. E le risate finte. E ora vediamo se Tizio lo accetta o me… - ClaudiaTJ4 : Mamma mia che schifo Striscia che assegna il tapiro ad Ambra perché la sua storia con Allegri è finita! Quanta idio… -

Brutta caduta di stile da parte di Striscia la Notizia, ieri Valerio Staffelli ha consegnato ilD'Oro adAngelini per la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri . La notizia è ...Almeno ilnella casa di Milano entra? " dice l'attrice 44enne. E aggiunge: "Può capitare nella vita, io sono sempre stata per aperture e cose varie". Staffelli punge sulla rottura e...Roma, 14 ott. "Caro Valerio Staffelli, il tapiro è da sempre una specie di Oscar delle gaffe, dei tafferugli televisivi, di fatti di cronaca e costume su cui so ...Duro l'attacco via Facebook di Selvaggia Lucarelli a Striscia la Notizia , in particolare a Valerio Staffelli e Vanessa Incontrada , ...