Star in the Star: Loredana Bertè con Ivana Spagna (gallery e video) (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella quinta e ultima puntata di Star in the Star, di questa sera, 14 ottobre 2021, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, si è esibita nuovamente anche Loredana Bertè con il brano Figlia di. In occasione della finale, la Bertè ha duettato con Ivana Spagna. Come spiegato fin dall’inizio del programma, non si trattava della vera Star, ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non rivelato/a. Nei primi secondi di esibizione ha cantato in playback, mentre in seguito ha cantato con la sua voce originale. Sebbene sia stata molto brava anche stasera, “Loredana” ci ha convinto un po’ meno delle scorse puntate, forse perché questa canzone è ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella quinta e ultima puntata diin the, di questa sera, 14 ottobre 2021, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, si è esibita nuovamente anchecon il brano Figlia di. In occasione della finale, laha duettato con. Come spiegato fin dall’inizio del programma, non si trattava della vera, ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non rivelato/a. Nei primi secondi di esibizione ha cantato in playback, mentre in seguito ha cantato con la sua voce originale. Sebbene sia stata molto brava anche stasera, “” ci ha convinto un po’ meno delle scorse puntate, forse perché questa canzone è ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con la finale di #StarInTheStar. Ospiti della serata @_AnnaTatangelo_… - BigFabi_ : raga sto seguendo star in the star quindi non sto guardando. ma sta sfilata l'hanno fatta? #gfvip - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Yeslife: Anna Tatangelo pazzesca, per “Star in the star “ si presenta con l’abito trasparente e in pizzo – VIDEO. https… - GHERARDIMAURO1 : Yeslife: Anna Tatangelo pazzesca, per “Star in the star “ si presenta con l’abito trasparente e in pizzo – VIDEO.… - franco_bagnasco : Pian piano ci si abitua anche a Star in the Star. Peccato finisca con tre settimane di anticipo dopo il mega flop.… -