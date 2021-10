Star in the star, Ilary Blasi audace per la finale: osa con la scollatura (e vince) (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo critiche e perplessità iniziali, lo show di Canale 5 star in the star è arrivato alla puntata finale, dove tutti gli artisti in gara hanno gettato la maschera – è proprio il caso di dirlo – e hanno svelato la loro identità. I quattro concorrenti che si sono giocati il titolo di vincitore – le star dietro i travestimenti di Loredana Bertè, Mina, Lady Gaga e Michael Jackson – hanno dimostrato di avere un talento fuori dal comune e doti vocali invidiabili, ma a trionfare durante la serata è stata sicuramente Ilary Blasi, che con la sua bellezza e il suo carisma ha attirato tutti gli sguardi su di sé. Ilary Blasi, il look scelto per la finale Per la serata finale la ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo critiche e perplessità iniziali, lo show di Canale 5in theè arrivato alla puntata, dove tutti gli artisti in gara hanno gettato la maschera – è proprio il caso di dirlo – e hanno svelato la loro identità. I quattro concorrenti che si sono giocati il titolo di vincitore – ledietro i travestimenti di Loredana Bertè, Mina, Lady Gaga e Michael Jackson – hanno dimostrato di avere un talento fuori dal comune e doti vocali invidiabili, ma a trionfare durante la serata è stata sicuramente, che con la sua bellezza e il suo carisma ha attirato tutti gli sguardi su di sé., il look scelto per laPer la seratala ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con la finale di #StarInTheStar. Ospiti della serata @_AnnaTatangelo_… - Noise_Unleashed : Sto vedendo la finale di Star in the Star e ho visto Gaga col cappellino di Lovegame adorooo ?? - framiriello : Star in the star la dimostrazione che ormai rai e mediaset fanno gli stessi identici programmi che piacciono solo a… - Stefanielle_fr : RT @legendasdaciola: Go nominee Giacomo Gianniotti ?? #GreysAnatomy - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 appuntamento con la finale di #StarInTheStar. Ospiti della serata @_AnnaTatangelo_ @mariob… -