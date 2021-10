Smantellato appartamento della droga | quasi 100 grammi di cocaina e 700 euro in camera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Era sospettato di gestire un importante giro di spaccio a livello locale; i CarabinieriCompagnia di Bracciano avevano non pochi dubbi sull’uomo – un 36enne di origini albanesi – che seguivano e monitoravano da tempo. Negli ultimi giorni i militari hanno sorvegliato l’abitazione dell’uomo per studiarne i movimenti e le abitudini: troppe le cose che non tornavano. Proprio per questo, all’alba di ieri mattina, i Carabinierisezione operativa hanno deciso di intervenire. Riano: nascondeva un etto diin casa Entrati in casa dell’uomo e perquisendola i Carabinieri hanno trovato un vero e proprio market: era presente, infatti, circa un etto di(94 gr) diviso in dieci involucri termo sigillati, 700in contanti, un bilancino di ...