PS3 Rilasciato Server FTP PS3 aka blackb0x-FTP 1 2NUOVA VERSIONE

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo anni dall’ultimadi-FTP,lo sviluppatore ErikPshat haun nuovo aggiornamento di-FTP akaFTP PS3.FTPti consente di connetterti alla tua PS3 con CFW o HEN dal tuo PC tramite un client FTP come FileZilla o WinSCP.Questa nuovarisolve problemi di connessione e di dimensioni di file superiori i 4 GB Changelog Risolto il problema con l’uscita automatica quando si utilizza il telecomando PS3 invece di un gamepad. Rimosso il “/” iniziale dalle root Risolti più problemi di connessione di trasferimento per filezilla. Dovrebbe funzionare più di 1 connessione di trasferimento alla volta. Risolto il problema con le dimensioni del file riportate in modo errato per i file superiori a 4 ...

