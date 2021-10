Per essere veramente pol. corr. i Rolling Stones dovrebbero smettere di suonare (Di giovedì 14 ottobre 2021) Se uno tira fuori la lingua, prima o poi qualcun altro gliela mozza. Era inevitabile dunque che ai Rolling Stones capitasse di dover eliminare una canzone dal palinsesto dei concerti per la prossima tournée in America: è toccato a “Brown sugar”, che contiene parole piuttosto crude che rimandano a razzismo, schiavitù e violenza sessuale. A niente è valso che Keith Richards argomentasse in favore della narratività della canzone, spiegando che il testo mostra quelle cose orrende, non le glorifica. Cosa vuol sapere di una canzone un tizio che l’ha scritta e poi l’ha eseguita dal vivo migliaia di volte? Ormai i veri proprietari di un’opera d’arte sono quelli che se ne scandalizzano. La scelta dei Rolling Stones è stata salutata come segno di progresso, vittoria sulle incomprensibili resistenze di un gruppo piuttosto ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Se uno tira fuori la lingua, prima o poi qualcun altro gliela mozza. Era inevitabile dunque che aicapitasse di dover eliminare una canzone dal palinsesto dei concerti per la prossima tournée in America: è toccato a “Brown sugar”, che contiene parole piuttosto crude che rimandano a razzismo, schiavitù e violenza sessuale. A niente è valso che Keith Richards argomentasse in favore della narratività della canzone, spiegando che il testo mostra quelle cose orrende, non le glorifica. Cosa vuol sapere di una canzone un tizio che l’ha scritta e poi l’ha eseguita dal vivo migliaia di volte? Ormai i veri proprietari di un’opera d’arte sono quelli che se ne scandalizzano. La scelta deiè stata salutata come segno di progresso, vittoria sulle incomprensibili resistenze di un gruppo piuttosto ...

matteosalvinimi : Immondizia, cinghiali, istrici e tori per strada dovranno essere solamente un ricordo, il centrodestra è pronto, e… - borghi_claudio : @gilb031 @ManuellllX Il green pass per il lavoro è un decreto legge e come tale è immediatamente in vigore però c'è… - matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - RFHomer : @RaiNews Che belo sono orgoglione di essere italiano. io e tantissimi altri come me l'anno scorso pagavamo 40 EURO… - arvvenig : RT @vistanno: Hanno preso palesemente in giro Elisabetta e mi dispiace tantisismo nonostante non sia la mia preferita sinceramente non meri… -