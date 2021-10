Pensioni aumenti a gennaio: ecco le cifre fascia per fascia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dovrebbero tornare a salire le Pensioni dal prossimo mese di gennaio. La ripresa economica produce un incremento del tasso di inflazione e come sempre, al salire degli indici Istat sull'aumento dei prezzi dei beni di consumo, salgono le Pensioni. Dopo due anni di stop per la stragrande maggioranza dei pensionati, da gennaio le Pensioni dovrebbero tornare a salire. Si stima che gli incrementi degli assegni, diversi a seconda della fascia di appartenenza, riguarderanno una platea di 23 milioni di pensionati. Aumento Pensioni a gennaio, l'inflazione sale e pure gli assegni Diversi organi di stampa da giorni mettono in luce il fatto che all'aumentare del tasso di inflazione, con conseguente maggiore spesa per gli italiani, coinciderà un ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dovrebbero tornare a salire ledal prossimo mese di. La ripresa economica produce un incremento del tasso di inflazione e come sempre, al salire degli indici Istat sull'aumento dei prezzi dei beni di consumo, salgono le. Dopo due anni di stop per la stragrande maggioranza dei pensionati, daledovrebbero tornare a salire. Si stima che gli incrementi degli assegni, diversi a seconda delladi appartenenza, riguarderanno una platea di 23 milioni di pensionati. Aumento, l'inflazione sale e pure gli assegni Diversi organi di stampa da giorni mettono in luce il fatto che all'aumentare del tasso di inflazione, con conseguente maggiore spesa per gli italiani, coinciderà un ...

