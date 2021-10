Norvegia | identificato l’uomo che ha ucciso cinque persone con arco e frecce | è un 30enne danese Polizia | “Si era convertito all’Islam”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) È unsulla trentinache ieri armato diha, ferendone altre due, a Kongsberg, a 70 chilometri a sud di Oslo, in, seminando il panico tra la popolazione. La, dopo ore di riserbo sulle indagini, ha dichiarato cheha tentato la fuga dopo uno scontro con gli agenti ma adesso sta collaborando con gli investigatori e sembra colpito dalla situazione che si è venuta a creare, mentre il Paese stava rivivendo l’incubo della strage di Utoya del 2011. E anche in questo caso, spiega chi sta seguendo l’inchiesta, non è esclusa la pista terroristica. Un’ipotesi che si starebbe concretizzando, visto che le forze dell’ordine hanno fatto sapere che si era ...

