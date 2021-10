Maltrattamenti in famiglia, divieto di avvicinamento per un marito violento (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno notificato ad un trentenne il divieto di avvicinamento alla parte offesa, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento. L’uomo in diverse occasioni avrebbe posto in essere nei confronti della moglie reiterate azioni di Maltrattamenti. Ma questa volta la vittima ha avuto la forza e il coraggio di riuscire a rompere il “muro del silenzio” e di rivolgersi ai Carabinieri, cercando supporto e aiuto. I militari, nel più fitto riserbo investigativo, si sono occupati di accertamenti e indagini, notiziando la magistratura sannita che, concordando con le tesi degli investigatori, ha emesso a carico del trentenne il provvedimento con il quale gli è stato imposto di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie. Anche in questo caso si è avuta la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno notificato ad un trentenne ildialla parte offesa, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento. L’uomo in diverse occasioni avrebbe posto in essere nei confronti della moglie reiterate azioni di. Ma questa volta la vittima ha avuto la forza e il coraggio di riuscire a rompere il “muro del silenzio” e di rivolgersi ai Carabinieri, cercando supporto e aiuto. I militari, nel più fitto riserbo investigativo, si sono occupati di accertamenti e indagini, notiziando la magistratura sannita che, concordando con le tesi degli investigatori, ha emesso a carico del trentenne il provvedimento con il quale gli è stato imposto di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie. Anche in questo caso si è avuta la ...

