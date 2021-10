Maldini sul Mondiale ogni due anni: “Rischioso, non è una buona idea” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Paolo Maldini, ex storico capitano del Milan ed attualmente dirigente del club rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il tema caldo del momento “Mondiale ogni due anni”. Di seguito le sue parole riportate dall’ANSA: “Non credo che giocare il Mondiale ogni due anni sia una buona idea, ciò toglierebbe importanza all’evento sportivo più unico al mondo, cancellando una tradizione ormai centenaria. Mi auguro, da uomo di sport, che la FIFA voglia abbandonare questo progetto sbagliato. L’eventuale impegno biennale, aggiunto al calendario proposto dalla Fifa, che raggrupperebbe le soste per le nazionali in due solo date, avrebbe conseguenze molto negative sulla salute psicofisica dei calciatori e sul futuro delle leghe ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 ottobre 2021) Paolo, ex storico capitano del Milan ed attualmente dirigente del club rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il tema caldo del momento “due”. Di seguito le sue parole riportate dall’ANSA: “Non credo che giocare ilduesia una, ciò toglierebbe importanza all’evento sportivo più unico al mondo, cancellando una tradizione ormai centenaria. Mi auguro, da uomo di sport, che la FIFA voglia abbandonare questo progetto sbagliato. L’eventuale impegno biennale, aggiunto al calendario proposto dalla Fifa, che raggrupperebbe le soste per le nazionali in due solo date, avrebbe conseguenze molto negative sulla salute psicofisica dei calciatori e sul futuro delle leghe ...

Advertising

AntoVitiello : #Maldini: 'Giocare il Mondiale ogni 2 anni non penso sia una buona idea. Mi auguro che FIFA voglia abbandonare ques… - hariyantoferry_ : RT @AntoVitiello: #Maldini: 'Giocare il Mondiale ogni 2 anni non penso sia una buona idea. Mi auguro che FIFA voglia abbandonare questo pro… - la_rossonera : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Milan, #Maldini boccia il #Mondiale biennale ?? Le sue dichiarazioni #LBDV #LeBombeDiVlad #News @la_rossonera h… - DenisBianco : RT @AntoVitiello: #Maldini: 'Giocare il Mondiale ogni 2 anni non penso sia una buona idea. Mi auguro che FIFA voglia abbandonare questo pro… - Ggmar00 : RT @AntoVitiello: #Maldini: 'Giocare il Mondiale ogni 2 anni non penso sia una buona idea. Mi auguro che FIFA voglia abbandonare questo pro… -