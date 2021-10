Le ultime sullo sciopero dal 15 al 20 ottobre e sulla richiesta revoca

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Si parla da giorni dellodal 15 al 20indetto dalla FISI ossia la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali e giunti alla vigilia della mobilitazione è giusto capire quali effetti potrebbero esserci in numerosi settori nazionali privati e pubblici già dalle prossime ore. La protesta nasce contro l’obbligo del Green Pass da esibire in tutti gli ambienti di lavoro dalla giornata di domani, come stabilito recentemente dal Governo. Come pure raccontato in settimana, la Commissione di Garanzia ha dato parere negativo, etichettandolo come non legittimo perché organizzato a breve distanza dalla manifestazione dell’11, tanto più perché riferito a tutti i settori pubblici e privati e pure perché proclamato ad oltranza (ossia per 5 giorni consecutivi salvo ...