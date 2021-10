La regina Elisabetta ha un “trucchetto ingegnoso” per evitare di essere avvelenata (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono lontani a Buckingham Palace i tempi in cui un assaggiatore metteva a rischio la propria vita per salvare quella del sovrano. Eppure il rischio di avvelenamento rimane altissimo, soprattutto durante le cene di stato ed i banchetti ufficiali. Così lo staff della regina Elisabetta ha pensato ad un “ingegnoso trucchetto” per salvare la monarca … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono lontani a Buckingham Palace i tempi in cui un assaggiatore metteva a rischio la propria vita per salvare quella del sovrano. Eppure il rischio di avvelenamento rimane altissimo, soprattutto durante le cene di stato ed i banchetti ufficiali. Così lo staff dellaha pensato ad un “” per salvare la monarca … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

chetempochefa : 'Hai incontrato tutti, ti manca la Regina Elisabetta...' 'E devo muovermi mi sa!' @VioBebe a #CTCF con @fabfazio ?? - Corriere : Elisabetta scrive a Bossi: «Grazie per le parole gentili dopo la morte di Filippo» - IOdonna : Alla fine, a 95 anni, ha ceduto. Non lo usava dal 2004... - polemiclaire : perché la gente si scandalizza se la regina elisabetta usa un bastone a camminare, ha 95 anni - germanshepard8 : #14ottobre 1586 – #MariaStuarda va sotto processo per cospirazione contro la regina Elisabetta I d'Inghilterra.… -