La Rai va… Fuortes con il canone. Ora vuole tassare pure gli smartphone. Così l’Ad punta a ripianare i conti di Viale Mazzini. E nel mirino finiscono anche i fondi per il pluralismo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tagli all’editoria e canone pure per telefonini e tablet. Le soluzioni indicate dall’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes (nella foto), nel corso della sua audizione in Commissione Vigilanza (qui il video), per far fronte ai conti in rosso di Viale Mazzini hanno fatto scattare l’allarme. Critica sia parte della politica che la Fieg, tanto per la paventata riduzione delle risorse destinate a garantire il pluralismo quanto per l’ennesimo balzello per gli utenti. L’INTERVENTO. l’Ad ha parlato di “uno scenario che desta molta preoccupazione”, considerando soprattutto, negli ultimi tredici anni, la forte flessione dei ricavi da canone, pubblicità e commerciali per il servizio pubblico. Con entrate ridotte di oltre 792 milioni di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tagli all’editoria eper telefonini e tablet. Le soluzioni indicate dall’amministratore delegato della Rai, Carlo(nella foto), nel corso della sua audizione in Commissione Vigilanza (qui il video), per far fronte aiin rosso dihanno fatto scattare l’allarme. Critica sia parte della politica che la Fieg, tanto per la paventata riduzione delle risorse destinate a garantire ilquanto per l’ennesimo balzello per gli utenti. L’INTERVENTO.ha parlato di “uno scenario che desta molta preoccupazione”, considerando soprattutto, negli ultimi tredici anni, la forte flessione dei ricavi da, pubblicità e commerciali per il servizio pubblico. Con entrate ridotte di oltre 792 milioni di ...

Advertising

andreastoolbox : Il Papa ai farmacisti: l'aborto è omicidio, l'obiezione di coscienza non va tolta né negoziata - Rai News… - giap87625642 : @fattoquotidiano Chi lavora in rai ha stipendi da privilegiato a me di pagare una massa di fascisti non mi va . - Mirarch3 : @Paroledipaola Qualcuno in RAI deve ricordarsi di fare servizio pubblico ....far sentire la voce di tutti va bene… - massimochiales : @TrueLoveDany @stanzaselvaggia Cioè...la satira se la fanno su RAI 3 va bene ...sumediaset invece è merda comunque...fatti curare va - leone52641 : RT @luttisluttis: @Stregatto9 @valy_s @leone52641 E non è una Novità...già sto teatrino va avanti da un po' ..grazie anche a mamma RAI...… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai va… A "Green Meteo" il Premio Areté 2021 RAI - Radiotelevisione Italiana