"La libertà difesa dai No Vax? Quella di finire in ospedale" (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'imprenditore pavese Angelo Gandini, ricoverato da marzo 2020 per 8 mesi, ha ripreso ora a camminare e dice: "Io non li capisco" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'imprenditore pavese Angelo Gandini, ricoverato da marzo 2020 per 8 mesi, ha ripreso ora a camminare e dice: "Io non li capisco"

Advertising

Piu_Europa : Siamo venuti a esprimere al segretario della #Cgil #Landini nostra vicinanza e solidarietà. Aggressione squadrista… - Tack771 : RT @GuidoDeMartini: ?? NO PASS ?? ????TRIESTE???? I portuali per ora NON chiedono sostegno economico MA «chiedono a tutti di continuare anche lor… - accadueomaster : RT @Stefano_Re: Spettacolare lettera aperta del Sindacato Italiano Militare della Guardia di Finanza: 'abbiamo l’onere di tutelare i diritt… - Carmine13051963 : RT @fratotolo2: Nuovo comunicato dei #portuali di #Trieste: bloccheranno “il lavoro a partire dal #15ottobre e fino a quando sarà necessari… - FightFo09963324 : @HuffPostItalia Non ci serve una autorizzazione per lottare a difesa della Libertà nostra e dei nostri figli. Dragh… -

Ultime Notizie dalla rete : libertà difesa Un ponte antifascista fra Roma e Ravenna per il 16 ottobre ... NUMERI PARI - ARCI - LIBERA - Comitato in difesa della Costituzione di Ravenna - Coordinamento per la Democrazia Costituzionale della provincia di Ravenna Femminile Maschile Plurale Libertà e ...

Draghi sconfessa il Viminale sui tamponi gratis ai portuali di Trieste ... anche per garantire a tutti la libertà di manifestare pacificamente e nel rispetto delle regole". ...del vertice internazionale della fine del mese si è già deciso di chiedere al ministero della Difesa ...

"La libertà difesa dai No Vax? Quella di finire in ospedale" il Giornale ... NUMERI PARI - ARCI - LIBERA - Comitato indella Costituzione di Ravenna - Coordinamento per la Democrazia Costituzionale della provincia di Ravenna Femminile Maschile Pluralee ...... anche per garantire a tutti ladi manifestare pacificamente e nel rispetto delle regole". ...del vertice internazionale della fine del mese si è già deciso di chiedere al ministero della...