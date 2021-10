Il dramma di Matteo Marzotto: “La fibrosi cistica si è portata via mia sorella Annalisa a soli 32 anni” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Matteo Marzotto non arresta mai il suo impegno contro la fibrosi cistica, sua sorella Annalisa è morta a causa di questa malattia quando ancora la ricerca non era in grado di aiutare come oggi. A Oggi è un altro giorno confida: “Una sorella che chiamavo vice madre, era più mamma che sorella, era di 9 anni più grande di me. Ero adulto quando se n’è andata e avevo capito che poteva succedere ma non l’ho mai veramente realizzato e questo è stato un primo contatto con la morte molto impegnativo ma poi è diventato amore, lei è diventata un angelo custode e ci credo fermamente”. E’ per questo che è nata la fondazione contro la fibrosi cistica. A distanza di qualche anno dalla morte della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021)non arresta mai il suo impegno contro la, suaè morta a causa di questa malattia quando ancora la ricerca non era in grado di aiutare come oggi. A Oggi è un altro giorno confida: “Unache chiamavo vice madre, era più mamma che, era di 9più grande di me. Ero adulto quando se n’è andata e avevo capito che poteva succedere ma non l’ho mai veramente realizzato e questo è stato un primo contatto con la morte molto impegnativo ma poi è diventato amore, lei è diventata un angelo custode e ci credo fermamente”. E’ per questo che è nata la fondazione contro la. A distanza di qualche anno dalla morte della ...

Advertising

Paolo_MeNeFotto : @matteo_ita @PBPcalcio @mmseize Ma che cazzo significa dai, è proprio da incompetenti avere un secondo portiere di… - infoitinterno : Dramma per il senatore Matteo Richetti, a fuoco l’abitazione di famiglia - L'Unione - molina_matteo : RT @Antonio79B: 'Come forma d'arte, l'opera è una creazione rara e straordinaria. Per me, esprime aspetti del dramma umano che non possono… - remo80689134 : Sono stati i fascisti???? - infoitcultura : Carlo Conti, il dramma che riguarda il figlio Matteo: non ne aveva mai parlato -