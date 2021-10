Green Pass, obbligo in Parlamento: maxi multe per chi è senza (Di giovedì 14 ottobre 2021) Green Pass obbligatorio da domani 15 ottobre per tutti i lavoratori. Compresi i parlamentari, e i loro collaboratori, che devono accedere alla Camera e al Senato. Stesso discorso per i membri del Governo: dovranno mostrare il Green Pass. Una delibera dei deputati questori definisce l’esibizione del certificato come condizione “inderogabile“. In alternativa al Green Pass, i parlamentari dovranno esibire un tampone molecolare o un test antigenico. Camera, multe da 250 euro al giorno Al deputato che dovesse rifiutarsi di esibire il documento si applicherà la sanzione del regolamento interno di Montecitorio. Ciò implica la “censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da 2 a 15 giorni di seduta“. Ma scatterà anche la sanzione dal peso ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 14 ottobre 2021)obbligatorio da domani 15 ottobre per tutti i lavoratori. Compresi i parlamentari, e i loro collaboratori, che devono accedere alla Camera e al Senato. Stesso discorso per i membri del Governo: dovranno mostrare il. Una delibera dei deputati questori definisce l’esibizione del certificato come condizione “inderogabile“. In alternativa al, i parlamentari dovranno esibire un tampone molecolare o un test antigenico. Camera,da 250 euro al giorno Al deputato che dovesse rifiutarsi di esibire il documento si applicherà la sanzione del regolamento interno di Montecitorio. Ciò implica la “censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da 2 a 15 giorni di seduta“. Ma scatterà anche la sanzione dal peso ...

