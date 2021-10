Green pass: Marcucci, ‘Salvini basta equivoci, così si inquinano pozzi con rischi enormi’ (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Salvini anche basta. Il leader della Lega non perde occasione di dimostrarsi equivoco sul tema vaccini e Green pass, è la millesima dimostrazione della sua volontà di inquinare i pozzi con rischi enormi per il Paese. È il momento della responsabilità di tutta la politica”. così Andrea Marcucci del Pd su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Salvini anche. Il leader della Lega non perde occasione di dimostrarsi equivoco sul tema vaccini e, è la millesima dimostrazione della sua volontà di inquinare iconenormi per il Paese. È il momento della responsabilità di tutta la politica”.Andreadel Pd su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

