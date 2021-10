Green pass e tamponi, i sindacati chiedo prezzi più bassi (Di giovedì 14 ottobre 2021) , mentre Sileri ipotizza il tampone gratis a chi è in difficoltà economica L’entrata in vigore, domani 15 ottobre, del Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato è accompagnata da non poche polemiche. Una di queste riguarda il prezzo dei tamponi per chi, ogni 48 ore, non essendo vaccinato, dovrà sottoporsi a verifica di laboratorio. I sindacati hanno chiesto al governo un ulteriore abbassamento dei prezzi. Luigi Sbarra, segretario della Cisl, al margine di un incontro con il premier Draghi, ha dichiarato: “Draghi ci ha assicurato che il governo deciderà nelle prossime ore”. Stessa considerazione è di Pierpaolo Bombardieri, della Uil, che ha detto: “Ne discuteranno domani in Cdm, ci ha spiegato il presidente del Consiglio e lì decideranno il da farsi”. Leggi anche: ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) , mentre Sileri ipotizza il tampone gratis a chi è in difficoltà economica L’entrata in vigore, domani 15 ottobre, delobbligatorio per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato è accompagnata da non poche polemiche. Una di queste riguarda il prezzo deiper chi, ogni 48 ore, non essendo vaccinato, dovrà sottoporsi a verifica di laboratorio. Ihanno chiesto al governo un ulteriore abbassamento dei. Luigi Sbarra, segretario della Cisl, al margine di un incontro con il premier Draghi, ha dichiarato: “Draghi ci ha assicurato che il governo deciderà nelle prossime ore”. Stessa considerazione è di Pierpaolo Bombardieri, della Uil, che ha detto: “Ne discuteranno domani in Cdm, ci ha spiegato il presidente del Consiglio e lì decideranno il da farsi”. Leggi anche: ...

