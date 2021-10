Friburgo vs RB Lipsia | pronostico e possibili formazioni

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilgiocherà la sua prima partita ufficiale nel suo nuovo stadio sabato 16 ottobre, quando ospiterà l’RBnell’azione della Bundesliga all’Europa-Park Stadion. I padroni di casa rimangono l’unica squadra imbattuta rimasta nella massima serie della Germania in vista di questo incontro, mentre i visitatori cercheranno di sfruttare le loro vittorie consecutive in campionato prima della pausa per continuare la loro rinascita dopo un pessimo inizio nel nuovo campagna. Il calcio di inzio divs RBè previsto alle 15:30 Prepartitavs RB: a che punto sono le due squadre?Dopo un commosso addio allo Schwarzwald-Stadion alla fine di settembre, ilcercherà di iniziare il soggiorno nella ...

Ilarriva a 15 punti in classifica, alla pari del Dortmund. Per l'Hertha secondo ko ... Vince facile il RBsul Bochum, apre Andrè Silva poi doppietta di Nkunku. Tre punti fondamentali ...... 24', 57' Schick, 90+2' Demirbay Classifica Bundesliga Bayern Monaco 16, Bayer Leverkusen 16, Borussia Dortmund 15,15, Wolfsburg 13, Colonia 12, Union Berlino 12, RB10, Mainz 10, ...