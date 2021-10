' Fabbrica' di falsi diplomi nel Salernitano | 554 indagati

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Vallo della Lucania, scoperta 'fabbrica' falsi diplomi: 554 indagati - robreg1 : RT @SkyTG24: Vallo della Lucania, scoperta 'fabbrica' falsi diplomi: 554 indagati - crispadafora : RT @SkyTG24: Vallo della Lucania, scoperta 'fabbrica' falsi diplomi: 554 indagati - SkyTG24 : Vallo della Lucania, scoperta 'fabbrica' falsi diplomi: 554 indagati - aSalerno_it : #salerno Falsi diplomi, 554 indagati: scoperta una vera e propria fabbrica di titoli di studio falsi -

Ultime Notizie dalla rete : Fabbrica falsi

Per gli investigatori si tratta di "una vera e propriadi titoli di studio" che, tra l'altro, prevedeva tariffe elevate per il conseguimento. Dalle indagini è, infatti, emerso il costo ...ERCHIE - C'era anche quella dell'ex cancelliera tedesca Angela Merkel tra le carte d'identità fasulle ritrovate in casa, un'abitazione di Erchie trasformata in unadi documentima anche in una centrale delle frodi informatiche a livello internazionale. A metterle in piedi un 26enne del posto, ritornato in paese assieme alla famiglia dopo essere ...Sono 554 gli indagati coinvolti nell'inchiesta avviata nel 2018 della Procura di Vallo della Lucania (Salerno) sul "diplomificio" scoperto in una località turistica del Cilento. (ANSA) ...false pergamene e discrasie tra registri e titoli, una vera e propria fabbrica di titoli di studio falsi e non certo gratuiti: tra i 1000 e i 2.500 euro il costo accertato dagli investigatori di ...