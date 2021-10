Concorso Armena Napoli, 54 operai con licenzia media (Di giovedì 14 ottobre 2021) Indetto un nuovo Concorso Armena Napoli per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 54 unità, da inquadrare nel livello D2 del vigente ed applicato CCNL Metalmeccanico. Il bando prevede come requisito il possesso della licenzia media, e sarà possibile candidarsi fino al 3 novembre 2021. I 54 posti messi a Concorso sono così suddivisi a seconda del profilo professionale: 16 Addetti manutenzione edile, 2 Addetti manutenzione del verde, 2 Fabbri, 4 Manutentori elettrici, 4 Serramentisti, 8 Addetti manutenzione stradale, 8 Addetti manutenzione idraulica, 10 Posatori di guaina. Novità su concorsi Campania Vediamo nel dettaglio tutti i requisiti indispensabili per partecipare al Concorso, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste dal ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Indetto un nuovoper l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 54 unità, da inquadrare nel livello D2 del vigente ed applicato CCNL Metalmeccanico. Il bando prevede come requisito il possesso della, e sarà possibile candidarsi fino al 3 novembre 2021. I 54 posti messi asono così suddivisi a seconda del profilo professionale: 16 Addetti manutenzione edile, 2 Addetti manutenzione del verde, 2 Fabbri, 4 Manutentori elettrici, 4 Serramentisti, 8 Addetti manutenzione stradale, 8 Addetti manutenzione idraulica, 10 Posatori di guaina. Novità su concorsi Campania Vediamo nel dettaglio tutti i requisiti indispensabili per partecipare al, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste dal ...

EdizioniSimone : ?? Concorso Armena Napoli: bando da 54 posti per candidati con terza media. Assunzioni per profili tecnici.… - circuitolavoro : ARMENA Sviluppo Napoli: concorso per 54 operai - - infoitinterno : ARMENA Sviluppo di Napoli: concorso per 54 operai - Ticonsiglio : ARMENA Sviluppo di Napoli: concorso per 54 operai <p>ARMENA Sviluppo - Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana… -