Chi è la fidanzata di Matteo Marzotto? Età, carriera e vita privata di Nora Shkreli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Matteo Marzotto è considerato uno degli “scapoli d’oro d’Italia”. Un uomo molto ambito e che ha avuto tantissime donne. Da diverso tempo è legato a Nora Shkreli. Conosciamola meglio. Matteo Marzotto (Getty Images)Tra gli scapoli d’oro ancora su piazza, ancora per poco, è Matteo Marzotto. L’imprenditore e manager italiano della moda è tra gli uomini più ambiti. Questo non solo per il suo aspetto fisico, ma anche per il nome che porta, visto che appartiene alla storica famiglia di industriali della lana. E’ noto come il presidente dell’Ente Nazionale Italiano Turismo e di Dondup abbia avuto un ottimo rapporto con la madre, la nota Marta Marzotto, morta nel 2016. Una donna forte, una delle figure più influenti ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 ottobre 2021)è considerato uno degli “scapoli d’oro d’Italia”. Un uomo molto ambito e che ha avuto tantissime donne. Da diverso tempo è legato a. Conosciamola meglio.(Getty Images)Tra gli scapoli d’oro ancora su piazza, ancora per poco, è. L’imprenditore e manager italiano della moda è tra gli uomini più ambiti. Questo non solo per il suo aspetto fisico, ma anche per il nome che porta, visto che appartiene alla storica famiglia di industriali della lana. E’ noto come il presidente dell’Ente Nazionale Italiano Turismo e di Dondup abbia avuto un ottimo rapporto con la madre, la nota Marta, morta nel 2016. Una donna forte, una delle figure più influenti ...

Advertising

RenzoneloveOft : RT @FemboyCum1: Lo ripeto (per l'ennesima volta) NON rispondo a chi non ha una foto profilo. NON rispondo a chi fa le domande che sono scri… - fainformazione : Trendy Cauzy biografia: chi è, età, altezza, peso, tatuaggi, fidanzata, Instagram e vita privata - S Trendy Cauzy… - fainfocultura : Trendy Cauzy biografia: chi è, età, altezza, peso, tatuaggi, fidanzata, Instagram e vita privata - S Trendy Cauzy… -