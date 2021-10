Cassazione: assolti per saluto fascista in Cimitero Milano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono stati assolti dalla Cassazione, perché il "fatto non sussiste", i quattro imputati appartenenti all'associazione parafascista Lealtà e Azione accusati di aver fatto il saluto 'romano' la mattina ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono statidalla, perché il "fatto non sussiste", i quattro imputati appartenenti all'associazione paraLealtà e Azione accusati di aver fatto il'romano' la mattina ...

