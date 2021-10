Apple 'contro' Android rincara la dose: 'iOS è estremamente più sicuro' (Di giovedì 14 ottobre 2021) In risposta al Digital Markets Act proposto dalla Commissione Europea, che potrebbe forzare il sideloading delle app su iPhone in Europa, Apple ha condiviso un documento approfondito che evidenzia i rischi per la sicurezza e la privacy del sideloading. Il sideloading si riferisce all'installazione di app al di fuori dell'App Store, ad esempio da un sito Web o da un app store di terze parti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 ottobre 2021) In risposta al Digital Markets Act proposto dalla Commissione Europea, che potrebbe forzare il sideloading delle app su iPhone in Europa,ha condiviso un documento approfondito che evidenzia i rischi per la sicurezza e la privacy del sideloading. Il sideloading si riferisce all'installazione di app al di fuori dell'App Store, ad esempio da un sito Web o da un app store di terze parti. Leggi altro...

