Voghera | bandi pubblici su misura e risultati delle prove modificati | sei indagati Perquisizioni in quattro città

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Concorsi tagliati adi candidato,per aiutare i favoriti “predestinati”, dipendenti a tempo mantenuti in organico oltre i termini di scadenza. Sono sei le misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari Pavia. Gli investigatori della Guardia di finanza, dicoordinati dal pm Paolo Mazza e dal procuratore facente funzione di Pavia Mario Venditti, stanno eseguendo i provvedimenti: si tratta di sei sospensioni dall’esercizio di ogni pubblico ufficio o servizio. Le Fiamme gialle stanno eseguendolocali e informatiche, nelle province di Pavia, Milano, Brescia e Modena, nei confronti di altrettantie di due società a partecipazione pubblica. Le accuse, tra le altre, falso ...

Concorsi tagliati a misura di candidato, risultati delle prove modificati per aiutare i favoriti "predestinati", dipendenti a tempo mantenuti in organico oltre i termini di scadenza. Sono sei le misur ...I provvedimenti rappresentano il culmine delle indagini svolte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Voghera nei confronti di 8 persone denunciate alla ...