Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2021 ore 19:15 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Viabilità 13 OTTOBRE 2021 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI ANCORA DISAGI PER CHI PERCORRE IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN INCIDENTE, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO. PIÙ AVANTI, PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA PERMANGONO CODE A TRATTI TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; NELLA DIREZIONE OPPOSTA SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO. CI SPOSTIAMO SULLA Roma FIUMICINO, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO. IN DIREZIONE DI OSTIA CI SONO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021)13 OTTOBREORE 19.05 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI ANCORA DISAGI PER CHI PERCORRE IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN INCIDENTE, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO. PIÙ AVANTI, PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA PERMANGONO CODE A TRATTI TRA LE USCITEFIUMICINO E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; NELLA DIREZIONE OPPOSTA SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO. CI SPOSTIAMO SULLAFIUMICINO, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO. IN DIREZIONE DI OSTIA CI SONO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E ...

