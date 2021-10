Senato, 10 giorni di sospensione e taglio di diaria per chi prova a entrare a Palazzo Madama senza Green pass (Di mercoledì 13 ottobre 2021) «Il Senato si è adeguato alla normativa generale sull’obbligo del Green pass. Da venerdì 15 ottobre scatta l’obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19, rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti, per accedere alle sedi del Senato». Esordiscono così, in una nota congiunta, i Senatori questori Antonio De Poli, Laura Bottici e Paolo Arrigoni. A loro il compito di illustrare l’avvio delle misure per l’accesso ai luoghi di lavoro durante questa fase della pandemia: il governo, infatti, ha reso obbligatorio il possesso del Green pass per i lavoratori italiani. E tra essi, rientrano anche le istituzioni politiche del Paese. «Per i Senatori che dovessero violare l’obbligo della certificazione – si legge nella nota -, sono previste sanzioni, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) «Ilsi è adeguato alla normativa generale sull’obbligo del. Da venerdì 15 ottobre scatta l’obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19, rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti, per accedere alle sedi del». Esordiscono così, in una nota congiunta, iri questori Antonio De Poli, Laura Bottici e Paolo Arrigoni. A loro il compito di illustrare l’avvio delle misure per l’accesso ai luoghi di lavoro durante questa fase della pandemia: il governo, infatti, ha reso obbligatorio il possesso delper i lavoratori italiani. E tra essi, rientrano anche le istituzioni politiche del Paese. «Per iri che dovessero violare l’obbligo della certificazione – si legge nella nota -, sono previste sanzioni, ...

