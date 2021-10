“Se ne deve andare”. GF Vip: Katia Ricciarelli: con lei è guerra. “Ma vi rendete conto di cosa fa?” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) GF Vip 6, Katia Ricciarelli contro due gieffini. Non le manda di certo a dire la soprano del reality show che sta tenendo testa agli inquilini della casa di Cinecittà. Conosciuta fin da subito per i suoi modi molto diretti e spontanei di rivolgersi ai compagni di avventuta, Katia Ricciarelli solleva non una ma due aspre critiche. Ecco cosa è successo nelle ultime ore davanti alle telecamere del GF. I Vipponi non smettono di regalare momenti indimenticabili. Tra divertimenti, confidenze e love story la sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini continua a regalare delle ‘chicche’ niente male per i più appassionati del pettegolezzo. E infatti Katia Ricciarelli diventa protagonista dell’ennesimo siparietto sorto in casa con due coinquilini. È ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) GF Vip 6,contro due gieffini. Non le manda di certo a dire la soprano del reality show che sta tenendo testa agli inquilini della casa di Cinecittà. Conosciuta fin da subito per i suoi modi molto diretti e spontanei di rivolgersi ai compagni di avventuta,solleva non una ma due aspre critiche. Eccoè successo nelle ultime ore davanti alle telecamere del GF. I Vipponi non smettono di regalare momenti indimenticabili. Tra divertimenti, confidenze e love story la sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini continua a regalare delle ‘chicche’ niente male per i più appassionati del pettegolezzo. E infattidiventa protagonista dell’ennesimo siparietto sorto in casa con due coinquilini. È ...

virginiaraggi : Bene rimozione insegna Bar Moccia a Tor Bella Monaca. Il locale era stato sequestrato mesi fa perché ritrovo di cri… - Corneli34604450 : RT @flayawa: Libertà per Luca significa che un cittadino italiano deve mostrare un lasciapassare per andare a lavoro o all’università, ment… - Patry_P_ : @SlKim Non so parcheggiare nemmeno io. Poi se ci provo e non riesco, inizio ad andare in panico. Pensa quando qualc… - Fabrizi20728960 : @stanzadelsole @Skq7qZ Pure Alex russa ..ma il punto è che non hanno il diritto di dirgli che deve andare via ..non decidono loro - montecarlerss : Ho appena letto che sophie deve andare sulla nave dell’amore e ci porta giucas ?? Io onestamente mi butto su questa ship ??? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : deve andare Intervista a Stefano Puzzer (Coord. Portuali di Trieste) Perché chi decide deve avere un interlocutore serio e qualcuno del posto. Questo decreto lo ha ...che per 2 anni hanno lavorato in aree non sanificate e devono spendersi 300 euro al mese per andare a ...

Robot LEONARDO tuttofare: cammina, vola e va sullo skateboard! ... è alto poco più di 76 centimetri , le gambe con tre giunture sostengono il peso senza andare a ... Presto sarà anche capace di capire autonomamente quanto del suo peso deve essere supportato in ogni ...

Elezioni Commercialisti sospese: il CNDCEC deve andare avanti per trovare una rapida soluzione Ipsoa Il Torino dovrà fermare Osimhen, ma senza scordarsi degli altri tiratori del Napoli Ok che Victor Osimhen abbia segnato da solo quasi la metà dei gol fatti da tutti i giocatori del Torino messi insieme e creato 9 occasioni per incrementare il suo bottino, ...

Sassuolo, anziana sbranata dai cani. Il figlio: «Non colpevolizzo nessuno, mia madre non doveva essere lì» Roberto Neri, figlio di Carla Gorzanelli: «Non riusciamo ancora a capire come abbia fatto a uscire di casa e a entrare in quel cortile. Passo spesso davanti a quella villetta» ...

