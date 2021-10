Salvini vede Draghi: al Paese serve una pacificazione nazionale, l’emergenza non è il fascismo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario della Lega, Matteo Salvini. Era stato lo stesso leader leghista durante la conferenza stampa del centrodestra in appoggio a Enrico Michetti a annunciare che avrebbe visto il premier. “Gli chiederò – aveva detto – di guidare un processo di pacificazione nazionale”. Nell’incontro si è parlato della legge di Bilancio Il comunicato ufficiale, dopo l’incontro a Palazzo Chigi, non cita né il Green pass né il tema della pacificazione ma afferma che nel faccia a faccia i due hanno discusso dei provvedimenti economici di prossima emanazione, con particolare riferimento alla Legge di Bilancio e al decreto fiscale. LEGGI ANCHE Lega, le liti tra Giorgetti e Salvini ridanno fiato a Letta: «Nelle scelte di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario della Lega, Matteo. Era stato lo stesso leader leghista durante la conferenza stampa del centrodestra in appoggio a Enrico Michetti a annunciare che avrebbe visto il premier. “Gli chiederò – aveva detto – di guidare un processo di”. Nell’incontro si è parlato della legge di Bilancio Il comunicato ufficiale, dopo l’incontro a Palazzo Chigi, non cita né il Green pass né il tema dellama afferma che nel faccia a faccia i due hanno discusso dei provvedimenti economici di prossima emanazione, con particolare riferimento alla Legge di Bilancio e al decreto fiscale. LEGGI ANCHE Lega, le liti tra Giorgetti eridanno fiato a Letta: «Nelle scelte di ...

