Rolling Stones cancellano ‘Brown Sugar’ dal tour Usa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I Rolling Stones hanno eliminato ‘Brown Sugar’, uno dei loro più grandi successi, dal loro tour negli Stati Uniti. La decisione segue le critiche alla canzone che raggiunse la vetta delle classifiche quando uscì nel 1971 e che contiene riferimenti alle donne di colore e alla schiavitù. A confermare la notizia è stato Keith Richards, il chitarrista veterano della band in un’intervista al ‘Los Angeles Times’, che però si è detto sorpreso dalle persone che volevano “seppellire” il brano. “Non hanno capito che questa era una canzone sugli orrori della schiavitù?”, ha detto. Il musicista di 77 anni ha concluso di sperare “che saremo in grado di resuscitare la bambina nella sua gloria da qualche parte lungo il cammino”. Mick Jagger, cantante e coautore del brano, nel frattempo, ha detto al giornale che la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ihanno eliminato, uno dei loro più grandi successi, dal loronegli Stati Uniti. La decisione segue le critiche alla canzone che raggiunse la vetta delle classifiche quando uscì nel 1971 e che contiene riferimenti alle donne di colore e alla schiavitù. A confermare la notizia è stato Keith Richards, il chitarrista veterano della band in un’intervista al ‘Los Angeles Times’, che però si è detto sorpreso dalle persone che volevano “seppellire” il brano. “Non hanno capito che questa era una canzone sugli orrori della schiavitù?”, ha detto. Il musicista di 77 anni ha concluso di sperare “che saremo in grado di resuscitare la bambina nella sua gloria da qualche parte lungo il cammino”. Mick Jagger, cantante e coautore del brano, nel frattempo, ha detto al giornale che la ...

BreakingItalyNe : RT @Corriere: I Rolling Stones eliminano «Brown Sugar» dai concerti per i riferimenti alla schiavitù - ultimenews24 : I Rolling Stones hanno eliminato 'Brown Sugar', uno dei loro più grandi successi, dal loro tour negli Stati Uniti.… - Corriere : I Rolling Stones eliminano «Brown Sugar» dai concerti per i riferimenti alla schiavitù - fisco24_info : Rolling Stones cancellano 'Brown Sugar' dal tour Usa: Le critiche al testo controverso tra sesso, droga e schiavitù… - apispsp : RT @Corriere: I Rolling Stones eliminano «Brown Sugar» dai concerti per i riferimenti alla schiavitù -