Profumo di rinnovo per Freuler: l'Atalanta vuole prolungare con lo svizzero (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Remo Freuler è un giocatore che per l'Atalanta è assolutamente fondamentale. Costruttore, combattente, dinamico e soprattutto decisivo nella linea mediana del campo, dove insieme a De Roon compone un centrocampo tanto forte quanto solido. Nonostante non ci siano sirene di mercato, la società vuole blindare il numero 11 nerazzurro per un progetto sempre più a L'articolo proviene da Webmagazine24.

