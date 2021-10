Processo Morandi già a rischio Vertici di Autostrade ricusano il Gup

Advertising

lucaubaldeschi : Si apre il processo sul Morandi. Omicidio, falso, disastro: restano imputati in 59. Tra le parti civili anche Cgil,… - FirstCislLig : RT @CislLiguria: Processo Ponte Morandi, Cisl Liguria con le federazioni si costituisce parte civile. Il segretario generale Luca Maestripi… - SimoFELSA_lig : RT @CislLiguria: Processo Ponte Morandi, Cisl Liguria con le federazioni si costituisce parte civile. Il segretario generale Luca Maestripi… - genovatoday : I legali di Autostrade e dell’ex A.D. Castellucci ricuseranno il giudice - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Processo ponte Morandi a rischio. Vertici di Autostrade ricusano il giudice -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Morandi

... Giovanni Castellucci, e gli altri imputati di Autostrade per il crollo del Ponte, si preparano a ricusare il giudice per l'udienza preliminare, Faggioni, incaricata del. Lo scrive ...A 2 giorni dall'udienza preliminare il pool di avvocati dei principali imputati chiederanno alla Corte di appello di Genova la ricusazione di Paola Faggioni, giudice dell'udienza preliminare per ...I legali ritengono che il suo giudizio potrebbe essere viziato, in quanto, da gip, firmò gli arresti dei dirigenti Aspi ...Vi vogliamo mostrare la mostra fotografica di Pedro Almodovar intitolata Vida Detenida/Waiting for the light, curata dalla Fondazione Fellini.