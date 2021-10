Ordine di carcerazione per Lucas Hernandez | il 19 ottobre dovrà presentarsi in Tribunale

(Di mercoledì 13 ottobre 2021), fratello di Theo, deve rispondere all’diemesso dalPenale numero 32 di Madrid. Martedì 19, alle 11, il giocatore del Bayern Monaco e della nazionale franceseine scegliere l’istituto penitenziario dove scontare una condanna che risale al 3 febbraio del 2010 quando a lui e alla moglie Amelia de la Osa Lorente, venne contestato un reato di maltrattamenti familiari perpetrato in mezzo alla strada. Il giudice condannò entrambi a 31 giorni di lavori sociali e il divieto di avvicinarsi o comunicare con qualsiasi mezzo per sei mesi. Nonostante il dispositivo i due a giugno partirono per la luna di miele a Miami e al ritorno in Spagna furono prima arrestati, quindi rilasciati. Il ...

Advertising

sportface2016 : 'Scelga un carcere e si consegni': Lucas #Hernandez, fratello di Theo, è nei guai - bassairpinia : OSPEDALETTO D’ALPINOLO (AV) – Arrestato dai carabinieri uno straniero colpito da ordine di carcerazione emesso 4 an… - Telespazio1 : Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente… - irpiniatimes1 : ARRESTATO DAI CARABINIERI UNP STRANIERO COLPITO DA ORDINE DI CARCERAZIONE EMESSO 4 ANNI FA - anteprima24 : ** #Ordine di #Carcerazione emesso 4 anni fa, arrestato uno straniero ** -

Ultime Notizie dalla rete : Ordine carcerazione

Libertà Sicilia

A finire in carcere, infine, un settantenne di Salemi, destinatario di undiin forza del quale dovrà scontare oltre 9 anni, per un cumulo di pene in materia di stupefacenti. - ...I carabinieri hanno notificato l'dia Rosa Pisa, 59enne, che era agli arresti domiciliari. La donna dovrà scontare la pena residua di 7 anni e 4 mesi. Stessa sorte per Antonietta ...Lucas Hernandez, fratello di Theo, deve rispondere all’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Penale numero 32 di Madrid. Martedì 19, alle 11, il giocatore del Bayern Monaco e della nazionale fra ...& I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno tratto in arresto un 44enne di origini romene, colpito da un ordine di carcerazione emesso nel mese di febbraio del 2018 dalla Procura de ...