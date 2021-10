Meloni “Servono poteri speciali per il sindaco di Roma” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma (ITALPRESS) – “Chiediamo una riforma della governance di Roma Capitale, per il sindaco poteri speciali sul modello Genova, chiediamo risorse adeguate, un decentramento serio per i Municipi, una legge per dare al sindaco gli strumenti necessari per celebrare adeguatamente il Giubileo del 2025, Roma deve essere all’altezza di questo grande evento”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa con il candidato sindaco di Roma, Enrico Michetti, e gli altri leader del centrodestra.“I grandi mezzi di comunicazione si stanno occupando solo di noi, noi continuiamo a fare la campagna elettorale tentando di parlare dei problemi della città”, ha spiegato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021)(ITALPRESS) – “Chiediamo una riforma della governance diCapitale, per ilsul modello Genova, chiediamo risorse adeguate, un decentramento serio per i Municipi, una legge per dare algli strumenti necessari per celebrare adeguatamente il Giubileo del 2025,deve essere all’altezza di questo grande evento”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, nel corso della conferenza stampa con il candidatodi, Enrico Michetti, e gli altri leader del centrodestra.“I grandi mezzi di comunicazione si stanno occupando solo di noi, noi continuiamo a fare la campagna elettorale tentando di parlare dei problemi della città”, ha spiegato ...

