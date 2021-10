“Lo sviluppo del calcio non passa solo dai Mondiali”, la Lega calcio francese attacca (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dalla Francia arrivando veementi attacchi contro chi vuole il Mondiale ogni due anni. La Lega calcio francese attacca soprattutto la FIFA, ovvero la principale promoter di questa nuova proposta. Wenger, FIFA, Mondiali Il comunicato della Lega calcio francese “Lo sviluppo del calcio non passa solo attraverso i Mondiali ma anche e soprattutto poggia sui campionati nazionali. Pertanto sarebbe preferibile che la FIFA promuovesse lo sviluppo di leghe professionistiche dove non ce ne sono, così come i campionati locali. la Coppa del Mondo è un patrimonio mondiale che va preservato e non ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dalla Francia arrivando veementi attacchi contro chi vuole il Mondiale ogni due anni. Lasoprattutto la FIFA, ovvero la principale promoter di questa nuova proposta. Wenger, FIFA,Il comunicato della“Lodelnonattraverso ima anche e soprattutto poggia sui campionati nazionali. Pertanto sarebbe preferibile che la FIFA promuovesse lodi leghe professionistiche dove non ce ne sono, così come i campionati locali. la Coppa del Mondo è un patrimonio mondiale che va preservato e non ...

Advertising

ItaliaViva : Buon lavoro ad @AlessiaCappello, nominata assessore al lavoro e allo sviluppo economico del Comune di Milano nella… - amendolaenzo : Le elezioni in #Marocco sono state un crocevia importante, per l'alta affluenza e per la grande partecipazione dei… - ItalyMFA : #ItaliAfrica | Incontro VM @MarinaSereni con il MAE #Zambia, Stanley Kakubo Al centro del colloquio: rafforzamento… - mbbelluco : RT @UniSalerno: [APPUNTAMENTI] ?? Si terrà domani - dalle ore 10 - l'evento conclusivo del #Festival dello #SviluppoSostenibile, con il foc… - 100000_anni : RT @martafana: Significa restituire gambe e menti all'amministrazione pubblica affinché sia davvero funzionale allo sviluppo economico e so… -