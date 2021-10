Liga | impegni dei sudamericani | Real Madrid-Bilbao e Granada-Atletico rinviate a data da destinarsi

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Consiglio Superiore dello Sport spagnolo ha accolto la richiesta avanzata dalladi rinviare due partite del fine settimana che coinvolgono squadre con giocatoriimpegnati con nei match di qualificazione al Mondiale con le loro nazionali.-Athleticsono slittate ada definire. Per la seconda volta consecutiva, la Fifa ha esteso la finestra internazionale per consentire alle nazionali sudamericane di giocare una terza partita di qualificazione ai Mondiali meno di due giorni prima della ripresa dei campionati nazionali in Europa. Il mese scorso, per lo stesso motivo, erano stateSiviglia-Barcellona e Villar-Alaves. La Rfef, ...

Liga: RealMadridBilbao e GranadaAtletico rinviate a data da destinarsi per gli impegni dei sudamericani

