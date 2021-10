Inter – Sensi verso il recupero, ma Inzaghi non lo rischierà contro la Lazio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Stefano Sensi verso il pieno recupero: Inzaghi sorride Le buone notizie in casa Inter in questa seconda pausa per le Nazionali arrivano da Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro è tornato ad allenarsi con il gruppo, ma difficile ipotizzare che Inzaghi lo possa impiegare già sabato all’Olimpico contro la Lazio. “Il recupero di Stefano Sensi, tornato ad allenarsi ad Appiano, s’incastra nella potenziale emergenza Interista pre-Lazio a un mese dal suo infortunio contro la Sampdoria. Ma è difficile che venga rischiato a Roma (dove l’anno scorso rimediò un’espulsione). Il suo rientro nei ranghi richiama alla mente la decisione di ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Stefanoil pienosorride Le buone notizie in casain questa seconda pausa per le Nazionali arrivano da Stefano. Il centrocampista nerazzurro è tornato ad allenarsi con il gruppo, ma difficile ipotizzare chelo possa impiegare già sabato all’Olimpicola. “Ildi Stefano, tornato ad allenarsi ad Appiano, s’incastra nella potenziale emergenzaista pre-a un mese dal suo infortuniola Sampdoria. Ma è difficile che venga rischiato a Roma (dove l’anno scorso rimediò un’espulsione). Il suo rientro nei ranghi richiama alla mente la decisione di ...

