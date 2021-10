“Il responsabile di tutti i mali”, Zoccola voleva far fuori il Rup Roberto Nobile (Di mercoledì 13 ottobre 2021) di Erika Noschese Era il personaggio scomodo, quello da far fuori perché non sottomesso alle logiche di un Palazzo opaco. Roberto Nobile, Rup del Comune di Salerno viene spesso nominato da Vittorio Zoccola. Uno dei primi riferimenti è al bando 2017: l’Anac aveva evidenziato innumerevoli profili di illegittimità, finalizzati esclusivamente a favorire le cooperative. In quella occasione, Nobile adotta un provvedimento di esclusione di due cooperative, 3 SSS e Terza dimensione, in quanto ritenute riferibili ad un unico centro di interesse. In effetti, le due cooperative- che le indagini dimostreranno essere direttamente riconducibili a Zoccola Fiorenzo – erano rappresentate da Giorgio Lucia e Zoccola Emanuele, rispettivamente moglie e figlio di Zoccola ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 13 ottobre 2021) di Erika Noschese Era il personaggio scomodo, quello da farperché non sottomesso alle logiche di un Palazzo opaco., Rup del Comune di Salerno viene spesso nominato da Vittorio. Uno dei primi riferimenti è al bando 2017: l’Anac aveva evidenziato innumerevoli profili di illegittimità, finalizzati esclusivamente a favorire le cooperative. In quella occasione,adotta un provvedimento di esclusione di due cooperative, 3 SSS e Terza dimensione, in quanto ritenute riferibili ad un unico centro di interesse. In effetti, le due cooperative- che le indagini dimostreranno essere direttamente riconducibili aFiorenzo – erano rappresentate da Giorgio Lucia eEmanuele, rispettivamente moglie e figlio di...

btcintheclub : Ognuno di noi è responsabile della censura più subdola: quella che subiamo tutti i giorni e di cui non ci rendiamo conto. ?? @MartinaG2702 - emanuelagoldoni : RT @MMonacelli_: Ieri abbiamo presentato l’Osservatorio #OraDiFuturo 2021: un progetto in cui credo molto, perché mette al centro i bambini… - ENikopol : @AndrejBolkonsk1 Io ho appena gettato nel panico il responsabile del cliente dove lavoro, solo comunicando l'adesio… - tiber_h : Mente come respire. Non ha nessuna credibilità, inaffidabile. Si comporta come i bambini della scuola materna. La s… - Stefano32714196 : @lucad017 @ribensi @fattoquotidiano Fino ad oggi lo Stato ha provveduto a fare i tamponi gratis a tutti,a tutti è s… -

Ultime Notizie dalla rete : responsabile tutti "Razzismo contro giocatore", la denuncia dopo Svezia - Italia Under 21 Anche il responsabile della sicurezza Martin Fredman è stato informato dell'accaduto", ha affermato ... Tutti noi sosteniamo e sosteniamo Anthony in questo", ha aggiunto Claes Eriksson.

Sanità, Occhiuto: 'Un grande piano per assumere personale sanitario' Per farla occorre considerare tutti i totalitarismi alla stessa stregua, quelli di destra e quelli ... Siccome mi gioco tutto sulla sanità voglio occuparmene direttamente, voglio essere responsabile ...

"Il responsabile di tutti i mali", Zoccola voleva far fuori il Rup Roberto Nobile Cronache Salerno Responsabile Logistica Stai cercando un'opportunità di crescita nel settore della logistica? Forse può farti piacere sapere che stiamo selezionando un profilo professionale di Responsabile Logistica per un nostro cliente di ...

"Una comunità responsabile" La disponibilità dell’istituto comprensivo 7 di mettersi a disposizione per i test salivari rivolti agli studenti è "un fatto molto positivo, che valorizza la comunità scolastica del territorio". A di ...

Anche ildella sicurezza Martin Fredman è stato informato dell'accaduto", ha affermato ...noi sosteniamo e sosteniamo Anthony in questo", ha aggiunto Claes Eriksson.Per farla occorre considerarei totalitarismi alla stessa stregua, quelli di destra e quelli ... Siccome mi gioco tutto sulla sanità voglio occuparmene direttamente, voglio essere...Stai cercando un'opportunità di crescita nel settore della logistica? Forse può farti piacere sapere che stiamo selezionando un profilo professionale di Responsabile Logistica per un nostro cliente di ...La disponibilità dell’istituto comprensivo 7 di mettersi a disposizione per i test salivari rivolti agli studenti è "un fatto molto positivo, che valorizza la comunità scolastica del territorio". A di ...