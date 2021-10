I fascisti assaltano e Fratelli d'Italia fa la vittima: 'Vogliono depotenziare l'opposizione' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il centro destra non riesce proprio a condannare pienamente gli atti fascisti senza chiamare in causa la sinistra: "Presenteremo una mozione unitaria del centrodestra contro tutte le organizzazioni ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il centro destra non riesce proprio a condannare pienamente gli attisenza chiamare in causa la sinistra: "Presenteremo una mozione unitaria del centrodestra contro tutte le organizzazioni ...

Advertising

BentivogliMarco : 2 tratti inconfondibili: - in tanti contro due poliziotti - assaltano le sedi sindacali sono i fascisti. e non… - andreapurgatori : Almeno i cinghiali non assaltano le sedi dei sindacati. #fascisti #piazzadelpopolo #NoGreenPass #cgil #Roma - fabiochiusi : Se non assaltassero le sedi sindacali faremmo volentieri a meno di parlare di fascisti. Invece assaltano le sedi… - JessJess_icam : RT @MarcoRizzoPC: La lotta contro il Green Pass è giusta. Per questo vengono scomodati i fascisti che provocano e assaltano la sede della C… - mircodibasilio : RT @GiovanniPaglia: Una cosa deve essere chiara: se i fascisti assaltano una sede sindacale, il problema sono i fascisti. La libertà di man… -