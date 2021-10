GF Vip 6, Francesca, Manila e Aldo squalificati: lo scherzo a Giucas Casella (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Continuano le vicende al Grande Fratello Vip 6, dove i vari concorrenti amano passare il tempo organizzando scherzi anche pesanti. L’ultimo in ordine cronologico ha avuto come protagonisti Giucas Casella, Francesca Cipriani e Manila Nazzaro. Francesca Cipriani, Manila e Aldo espulsi, lo scherzo a Giucas Casella al GF Vip 6 Durante la serata al GF Vip 6, Francesca Cipriani insieme ad altri inquilini ha inscenato una sorta di crisi isterica a causa della lontananza dal fidanzato e ha fatto credere al Giucas Casella, già vittima delle tirate di capelli della 37enne, di essere a rischio espulsione per aver varcato la porta rossa. La soubrette dopo aver finto una crisi di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Continuano le vicende al Grande Fratello Vip 6, dove i vari concorrenti amano passare il tempo organizzando scherzi anche pesanti. L’ultimo in ordine cronologico ha avuto come protagonistiCipriani eNazzaro.Cipriani,espulsi, loal GF Vip 6 Durante la serata al GF Vip 6,Cipriani insieme ad altri inquilini ha inscenato una sorta di crisi isterica a causa della lontananza dal fidanzato e ha fatto credere al, già vittima delle tirate di capelli della 37enne, di essere a rischio espulsione per aver varcato la porta rossa. La soubrette dopo aver finto una crisi di ...

Advertising

redazionerumors : #gfvip In seguito ai rumors circolati in rete in merito alla presunta faida tra #TinaCipollari e #FrancescaCipriani… - infoitcultura : La dieta di Francesca Cipriani, come si è messa in forma per il GF Vip - lillydessi : Francesca Alotta sulla malattia: “Mi è crollato il mondo addosso” - DiLei - PasqualeMarro : #FrancescaCipriani perde la testa al #GfVip: “Basta non ti parlo più…” - zazoomblog : “Ti ammazzo!”. GF Vip il brutto scherzo a Francesca Cipriani finisce malissimo. E lei va su tutte le furie -… -