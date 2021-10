Frana a Tavernola | consegnato lo studio in Regione “ma dal Governo un preoccupante silenzio”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021). È finalmente arrivato sul tavolo dellalosulladel monte Saresano. Attesa entro la fine dell’estate, la relazione commissionata daLombardia alle tre università coinvolte – il Centro per la Protezione civile dell’Università degli Studi di Firenze, il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano – e coordinata dal professor Nicola Casagli, è giunta con qualche settimana di ritardo. Dalle prime indiscrezioni si apprende che solo una parte delloè stata consegnata, ovvero quella relativa agli interventi di messa in sicurezza della, che consisteranno in linea generale nel suo consolidamento ...

Il Consiglio Provinciale, con una mozione approvata all'unanimità, ha impegnato il Presidente della Provincia ad at…

che ieri non ha mancato di far arrivare il supporto ai comuni interessati dalla frana del monte Saresano, coinvolti loro malgrado dal movimento franoso della montagna di Tavernola Bergamasca, che nei mesi scorsi ha destato preoccupazione. Intanto c'è attesa per i risultati dello studio sulla frana finanziato dalla Regione e coordinato dal professor Nicola Casagli. Mancava all'appello solo la Provincia di Brescia, che ieri non ha mancato di far arrivare il supporto ai comuni interessati dalla frana del monte Saresano, approvando all'unanimità la mozione.