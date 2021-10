Ansia, depressione, mancanze emotive: quando mangiare diventa patologico (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dal pregiudizio per cui “lo psicologo cura i matti” duro a morire, all’istituzione della figura dello psicologo di base. La consapevolezza dell’importanza della salute mentale, anche in seguito alla pandemia, sta aumentando. Importante è “riconoscere che il benessere psicologico conta tanto quanto quello fisico”, come spiega la psicologa Cristina Uccelli, protagonista di un incontro su cibo e mente il 15 ottobre a Clusone Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dal pregiudizio per cui “lo psicologo cura i matti” duro a morire, all’istituzione della figura dello psicologo di base. La consapevolezza dell’importanza della salute mentale, anche in seguito alla pandemia, sta aumentando. Importante è “riconoscere che il benessere psicologico conta tanto quanto quello fisico”, come spiega la psicologa Cristina Uccelli, protagonista di un incontro su cibo e mente il 15 ottobre a Clusone

Advertising

StefanoGuerrera : Una di queste è che FB era a conoscenza degli effetti sulla salute mentale degli adolescenti. In una slide del 2019… - carlo_centemeri : (Reuters) – La #pandemia di COVID-19 ha causato un aumento dei disturbi d’ansia e depressione maggiore in tutto il… - Milanista_Serio : @Drezzimovic Vedrai che non sarà grave, il Milan Twitter/social parte prevenuto o demoralizzato o pessimista...mamm… - AleMissesR5 : il problema non è l'essere portati o meno, ci sono persone portate che non riescono a dare un cazzo di esame perché… - GR4CEK3LLY : @vrmomsgf tw/ - - depressione, ansia, dca, doc, ecc -